Campionato di Eccellenza Chiesanuova in attesa dei playoff sfida tra Tolentino e Urbino

Finalmente domani tornerà il campionato di Eccellenza. Per molti ma non per tutti come recitava uno spot, perché il Chiesanuova riposerà proprio nell'ultimo turno. Anzi per i biancorossi la sosta rischia di prolungarsi ulteriormente se K-Sport Montecchio e Maceratese dovessero terminare appaiate e dunque sfidarsi nello spareggio, programmato in tal caso il 4 maggio. Un break snervante anche se rigenerante, Mobili infatti ha potuto recuperare Monaco, più Sbarbati e Carnevali. Domani il Chiesanuova conoscerà la rivale nei playoff, seconda partecipazione in due stagioni e sempre a conclusione di un torneo da medaglia di bronzo, terzo posto. "Ri-confermarsi era più difficile – ha affermato il tecnico – bravi tutti, iniziando dalla società. Siamo stati coerenti con quanto ci eravamo prefissati in estate e in generale la parola coerenza si sposa bene con il Chiesanuova".

