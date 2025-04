Calenda i più pericolosi fascisti oggi sono Putin e camerati annessi

pericolosi fascisti oggi in circolazione sono Putin e camerati annessi. Chi predica le loro ragioni è un collaborazionista, chi vuole disarmare gli ucraini e’. Imolaoggi.it - Calenda: “i più pericolosi fascisti oggi sono Putin e camerati annessi” Leggi su Imolaoggi.it “Festeggiare il 25 aprile e non riconoscere il valore della resistenza ucraina e’ grave tanto quanto non festeggiarlo perché non si ha il coraggio di recidere definitivamente radici putrescenti. I piùin circolazione. Chi predica le loro ragioni è un collaborazionista, chi vuole disarmare gli ucraini e’.

