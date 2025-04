Calciomercato Milan Moncada pesca dalla Premier League L’obiettivo italiano a sorpresa delle ultime settimane

Calciomercato Milan, i rossoneri sono interessati ad Okoli, difensore centrale del Leicester: da battere la concorrenza del Bologna Secondo quanto riportato da Tuttosport, per il proprio Calciomercato il Milan potrebbe pescare in Premier League, andando a rinforzare il proprio pacchetto arretrato in vista della prossima stagione. Moncada, infatti, nelle ultime settimane avrebbe cominciato a seguire . Calcionews24.com - Calciomercato Milan, Moncada pesca dalla Premier League! L’obiettivo italiano a sorpresa delle ultime settimane Leggi su Calcionews24.com , i rossoneri sono interessati ad Okoli, difensore centrale del Leicester: da battere la concorrenza del Bologna Secondo quanto riportato da Tuttosport, per il proprioilpotrebbere in, andando a rinforzare il proprio pacchetto arretrato in vista della prossima stagione., infatti, nelleavrebbe cominciato a seguire .

Calciomercato Milan, lo zio di Bondo rivela: "Moncada lo seguiva da …" - Malù Mpasinkatu, zio di Warren Bondo e suo agente, ha rilasciato alcune dichiarazioni rivelando un retroscena sul passaggio al Milan

Calciomercato Milan, in Spagna sicuri: "Ecco chi vogliono Ibra e Moncada" - Nel prossimo calciomercato estivo il Milan ha intenzione di investire una cifra importante per l'acquisto di un centrocampista. Il punto

CLAMOROSO – Calciomercato Milan, Mike Maignan non convince più: Geoffrey Moncada guarda in Ligue 1. Il nome - In merito al calciomercato del Milan, Mike Maignan non convince più, Geoffrey Moncada guarda in Ligue 1 per sostituirlo. In casa Milan si sta cominciando a valutare il futuro di Mike Maignan, il portiere francese non sta convincendo e gli errori cominciano ad essere davvero tanti e il Milan potrebbe decidere di separarsi dal numero 16 nonostante è già stato trovato l'accordo per il rinnovo di contratto.

