Calciomercato Juve quell’attaccante costa 50 milioni di euro prezzo fissato per l’estate Novità sull’obiettivo dei bianconeri

Calciomercato Juve, quell’attaccante costa 50 milioni: prezzo fissato per il colpo nel reparto avanzato. UltimeArrivano importanti aggiornamenti sul futuro di Mateo Retegui, uno degli attaccanti sulla lista del Calciomercato Juve in vista della prossima stagione.Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’affare potrebbe decollare nelle prossime settimane. L’ingaggio dell’attaccante della Nazionale è in linea col nuovo corso bianconero, mentre l’Atalanta sarebbe pronta ad accettare offerte da circa 50 milioni di euro a partire dalla prossima estate. Staremo a vedere. .com Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, quell’attaccante costa 50 milioni di euro: prezzo fissato per l’estate. Novità sull’obiettivo dei bianconeri Leggi su Juventusnews24.com 50per il colpo nel reparto avanzato. UltimeArrivano importanti aggiornamenti sul futuro di Mateo Retegui, uno degli attaccanti sulla lista delin vista della prossima stagione.Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’affare potrebbe decollare nelle prossime settimane. L’ingaggio dell’attaccante della Nazionale è in linea col nuovo corso bianconero, mentre l’Atalanta sarebbe pronta ad accettare offerte da circa 50dia partire dalla prossima estate. Staremo a vedere. .com

