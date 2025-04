Calciomercato Juve che rimpianto L’ex bianconero piace a mezza Europa cifre folli ma… Così guadagnerà anche la Vecchia Signora

Calciomercato Juve, che rimpianto per i bianconeri: quel giocatore ha stregato mezza Europa e adesso. Cosa succedeSecondo quanto riportato da Sky Sports UK, il difensore Huijsen piace a mezza Europa: oltre al Arsenal, Chelsea, Liverpool, Newcastle, Tottenham si sarebbe aggiunto il Bayern Monaco sulL’ex Juve.Per prenderlo bisognerà, molto probabilmente, pagare la clausola da 50 milioni di euro. I bianconeri avranno comunque una percentuale sulla futura rivendita, ovvero il 10%. Rimane un grande rimpianto ma almeno entreranno soldi nelle casse dei bianconeri. .com Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, che rimpianto! L’ex bianconero piace a mezza Europa: cifre folli ma… Così guadagnerà anche la Vecchia Signora Leggi su Juventusnews24.com , cheper i bianconeri: quel giocatore ha stregatoe adesso. Cosa succedeSecondo quanto riportato da Sky Sports UK, il difensore Huijsen: oltre al Arsenal, Chelsea, Liverpool, Newcastle, Tottenham si sarebbe aggiunto il Bayern Monaco sul.Per prenderlo bisognerà, molto probabilmente, pagare la clausola da 50 milioni di euro. I bianconeri avranno comunque una percentuale sulla futura rivendita, ovvero il 10%. Rimane un grandema almeno entreranno soldi nelle casse dei bianconeri. .com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Calciomercato Lecce, dalla Juve l’idea per la trequarti della prossima stagione. I dettagli sull’operazione - Calciomercato Lecce, è Adzic l’idea per la trequarti della prossima stagione. I dettagli sull’operazione Messosi in mostra con la Next Gen, squadra con cui ha collezionato 9 presenze condite da 4 gol e 2 assist, Vasilije Adzic ha attirato le attenzioni del Lecce. Il talento classe 2006 del Montenegro è infatti al centro dei progetti […] 🔗calcionews24.com

Calciomercato Juve, Ottolini (ds Genoa): «Osservatori bianconeri per Miretti e Frendrup? Vi dico come stanno le cose» - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, Ottolini risponde su Miretti e Frendrup: le dichiarazioni del direttore sportivo del Genoa Ai microfoni di DAZN, il ds del Genoa Ottolini ha risposto anche su Miretti e Frendrup. Il primo è ancora di proprietà dei bianconeri, mentre il secondo è accostato al calciomercato Juve. OTTOLINI – «Ci saranno osservatori della Juve per Miretti e Frendrup? Al momento siamo concentrati sulle partite. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, i bianconeri mettono gli occhi su quel parametro zero: può sostituire Kenan Yildiz in vista dell’estate! - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, i bianconeri paiono aver individuato il sostituto di Kenan Yildiz in vista dell’estate: si tratta di un colpo a parametro zero! Il portale specializzato sul calciomercato fichajes.com apre uno scenario importante riguardante la Juve. Il club bianconero starebbe pensando di portare a casa le prestazioni di Raheem Sterling. L’inglese è l’obiettivo principale della Vecchia Signora, che sarebbe particolarmente interessato al giocatore soprattutto per in vista di una cessione di Kenan Yildiz in estate. 🔗juventusnews24.com

Juventus, Huijsen che rimpianto: l'ex bianconero fa gola ai top club europei, anche il Napoli ci prova; Tutti pazzi per l’ex Serie A: asta aperta, rimpianto Juventus; Chiesa valuta il ritorno in Serie A: Milan, Inter e Roma su di lui; Sancho Chelsea l’ex obiettivo Juve ritorna al Manchester United? Novità sul futuro dell’esterno inglese Cosa filtra. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Juve, ricordi? L’ex finito nel mirino dell’Arsenal: “Pronto a ridursi l’ingaggio” - Tra Champions e mercato, la squadra di Arteta pensa già ai prossimi colpi: stuzzica l’ex profilo bianconero L' Arsenal si prepara ad un finale di stagione entusiasmante, con la possibilità di vincere ... 🔗tuttosport.com

Juventus, senti l'ex Tardelli: "Un errore mandare via Allegri e non prendere Conte. Elkann, i tifosi meritano la verità" - E` un grande ex come Marco Tardelli, direttamente dalle colonne de La Stampa, ad analizzare le possibili conseguenze della sconfitta della Juventus a Parma e a. 🔗msn.com

Rimpianto Juve, l’ex di turno incanta al Franchi: prestazione monstre - Serata amara per la Juventus di Motta, l’ex di turno disegna calcio ... 0-4 contro l’Atalanta e 3-0 a Firenze. Un vero e proprio rimpianto per aver perso un giocatore capace oggi di fare due assist, ... 🔗spazioj.it