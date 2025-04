Cade in bici per una buca e fa causa al Comune

buca sull'asfalto, una rovinosa caduta dalla bicicletta e una causa intentata per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Sono questi gli elementi in base ai quali il giudice di pace di Faenza sarà chiamato a luglio ad esprimersi riguardo alla citazione in giudizio presentata da una giovane residente in città per un episodio accaduto due anni fa. Più precisamente il 29 aprile del 2023. Quel giorno, si legge, alle 18,40 circa una signora stava percorrendo in sella al proprio velocipede la pista ciclabile in corrispondenza di via Isonzo, poco lontano dall'incrocio con via Giuliano da Maiano e da viale Vittorio Veneto quando a causa "della presenza di una buca sul manto stradale" la signora era rovinata a terra. Prontamente soccorsa la ciclista era stata accompagnata al Pronto Soccorso dell'ospedale degli Infermi di Faenza dove i sanitari le hanno diagnosticato un trauma contusivo al gomito destro con frattura del capitello radiale sinistro.

