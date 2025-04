Cacciari boccia Elly e compagni Ma che c’entra questa sinistra col 25 aprile e la Resistenza

c’entra la sinistra attuale con la Resistenza, con il 25 aprile? Non sanno neanche di cosa si tratti. Non c’entra più niente. C’è stata una mutazione antropologica. E anche per quello è così patetico, adesso, ricordare quelle cose, perché, appunto, si ha a che fare con una nazione, con un paese, con un popolo che, rispetto a quello, nella sua tragicità, nelle sue contraddizioni, non ha niente a che fare». A dirlo al Tempo senza mezzi termini Massimo Cacciari, filosofo storicamente legato alla sinistra ed ex sindaco di Venezia.In un’illuminante intervista rilasciata a Giulia Sorrentino. Cacciari spara a palle incatenate contro Elly e compagni e le retoriche sul 25 aprile. «Non si riesce a dire nulla di sensato sulle grandi crisi internazionali, non si riesce ad avviare processi di riforma in questo Paese, e quindi ci divertiamo, di volta in volta, con questi anniversari. Secoloditalia.it - Cacciari boccia Elly e compagni: “Ma che c’entra questa sinistra col 25 aprile e la Resistenza?” Leggi su Secoloditalia.it «Ma cosalaattuale con la, con il 25? Non sanno neanche di cosa si tratti. Nonpiù niente. C’è stata una mutazione antropologica. E anche per quello è così patetico, adesso, ricordare quelle cose, perché, appunto, si ha a che fare con una nazione, con un paese, con un popolo che, rispetto a quello, nella sua tragicità, nelle sue contraddizioni, non ha niente a che fare». A dirlo al Tempo senza mezzi termini Massimo, filosofo storicamente legato allaed ex sindaco di Venezia.In un’illuminante intervista rilasciata a Giulia Sorrentino.spara a palle incatenate controe le retoriche sul 25. «Non si riesce a dire nulla di sensato sulle grandi crisi internazionali, non si riesce ad avviare processi di riforma in questo Paese, e quindi ci divertiamo, di volta in volta, con questi anniversari.

Approfondimenti da altre fonti

"Solo casino e manifestazioni". Cacciari demolisce la sinistra di Elly Schlein - Il filosofo bacchetta l'attuale amministrazione dem: "Solo fallimenti". E sul riarmo accusa: "Come fa a seguire questa politica, siamo alla follia" 🔗ilgiornale.it

Elly Schlein boccia il piano di riarmo di von der Leyen: “Non è la strada giusta per l’Ue” - Elly Schlein boccia il piano di riarmo da 800 miliardi di euro annunciato oggi dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “Non è la strada che serve all’Europa”, attacca la segretaria del Pd: “All’Unione europea – osserva – serve la difesa comune, non il riarmo nazionale. Sono due cose molto diverse”. “Il piano von der Leyen punta sul riarmo e non emerge un indirizzo politico chiaro verso la difesa comune”, prosegue Schlein: “Indica una serie di strumenti che agevolerebbero la spesa nazionale ma senza porre condizioni sui progetti comuni, sull’interoperabilità dei ... 🔗tpi.it

Alessandro Gassmann boccia Elly Schlein: «Non ha grandi capacità comunicative». Il voto? «Cambiato spesso, ora sono vicino ai Verdi» – Il video - «In questo momento le battute sono inutili e controproducenti», così Alessandro Gassman ha commentato duramente la leader dem Elly Schlein e l’epiteto “presidente del consiglio” affibbiato alla premier Giorgia Meloni. Non perché sia contrario alle sue idee politiche, questo lo ha messo bene in chiaro l’attore durante la trasmissione Un giorno da Pecora su Rai Radio1. Anzi ha ammesso di essere «un moderato di sinistra» come Schlein e di condividere spesso le sue idee. 🔗open.online

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cacciari boccia Elly e compagni: Ma che c'entra questa sinistra col 25 aprile e la Resistenza?. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Massimo Cacciari attacca Elly Schlein: “Il 25 Aprile? La sinistra di oggi non ha nulla a che vedere con la Resistenza” - ROMA – Il 25 aprile è da sempre una data simbolica per la sinistra italiana, ma per Massimo Cacciari, oggi quei valori sono stati svuotati di significato. Intervistato da Il Tempo, l’ex sindaco di ... 🔗msn.com

"Solo casino e manifestazioni". Cacciari demolisce la sinistra di Elly Schlein - Abbandonato qualsiasi riferimento ideologico, Cacciari evidenzia tutti gli errori da penna rossa della vecchia sinistra comunista e dell’attuale gauche guidata da Elly Schlein e compagni. 🔗msn.com

Massimo Cacciari senza freni sul PD: l’affondo contro Elly Schlein - Massimo Cacciari chiude ogni spiraglio sul ritorno nel Partito democratico: la bordata alla leader della segretaria, Elly Schlein. Interpellato da La Stampa, come riportato da Libero Quotidiano, il ... 🔗newsmondo.it