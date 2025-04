Brigitta e Benedicta Boccoli esplodono a The Couple 8220Ma come ti permetti8221 poi le lacrime in diretta

Boccoli sono finite in una discussione accesa dopo il banale fallimento di una prova di gioco. Nella diretta di Mediaset Extra su Canale 55: "Posso dire che sono una pippa? Sono auto ironica, tu mi tratti male, ma come ti permetti?", ha tuonato Brigitta, abbandonata in lacrime sul divano dalla sorella esausta del confronto. Leggi su Fanpage.it Brigitta e Benedictasono finite in una discussione accesa dopo il banale fallimento di una prova di gioco. Nelladi Mediaset Extra su Canale 55: "Posso dire che sono una pippa? Sono auto ironica, tu mi tratti male, mati permetti?", ha tuonato Brigitta, abbandonata insul divano dalla sorella esausta del confronto.

Benedicta e Brigitta Boccoli a The Couple - Sono sorelle e hanno in comune il lavoro nel mondo dello spettacolo. Tra le otto coppie in gara a The Couple, da lunedì in prima serata su Canale 5, c’è anche quella formata da Benedicta e Brigitta Boccoli. Una partecipazione, quella della sorelle Boccoli, che desta senz’altro curiosità, visto che non sono troppo avvezze al mondo dei reality. Entrambe hanno preso parte, nel lontano 2006, soltanto al poco fortunato Reality Circus; la maggiore, Benedicta, fu tra i primi eliminati, mentre Brigitta si classificò al terzo posto dietro alla vincitrice Sabrina Ghio e Pierluigi Coppola. 🔗davidemaggio.it

