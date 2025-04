Borgo di Vicarello al bivio Nuovo tentantivo all’asta per ridare vita a un sogno

Borgo accoccolato in collina i cui sogni di rilancio milionari, cullati nel passato recente, si frantumano in una nuova asta. Parliamo di Vicarello, il Borgo che si innalza nelle campagne che cingono Villamagna: da resort extra lusso, che nei piani degli ex proprietari doveva diventare una struttura capace di inglobare il turismo deluxe in un Borgo ristrutturato e ritrovato, la questione finisce di Nuovo nelle aule dei tribunali.Dalle stelle alle avversità, citando l’adagio latino, capovolto. Un’altra asta giudiziaria, stavolta a ribasso, dopo l’incanto della primavera 2023 quando il valore del Borgo era pari a 7,4 milioni. Questa volta il prezzo a base d’asta è 6.307.000 euro, l’offerta minima è pari a 4.730.250 euro. Il complesso, anticamente edificato come villa padronale con fabbricati di servizio, si compone oggi, dopo un certosino riadattamento edilizio, ultimato nel 2011, da 6 edifici circoscritti in un ampio parco ad uso residenziale. Lanazione.it - Borgo di Vicarello al bivio. Nuovo tentantivo all’asta per ridare vita a un sogno Leggi su Lanazione.it Unaccoccolato in collina i cui sogni di rilancio milionari, cullati nel passato recente, si frantumano in una nuova asta. Parliamo di, ilche si innalza nelle campagne che cingono Villamagna: da resort extra lusso, che nei piani degli ex proprietari doveva diventare una struttura capace di inglobare il turismo deluxe in unristrutturato e ritrovato, la questione finisce dinelle aule dei tribunali.Dalle stelle alle avversità, citando l’adagio latino, capovolto. Un’altra asta giudiziaria, stavolta a ribasso, dopo l’incanto della primavera 2023 quando il valore delera pari a 7,4 milioni. Questa volta il prezzo a base d’asta è 6.307.000 euro, l’offerta minima è pari a 4.730.250 euro. Il complesso, anticamente edificato come villa padronale con fabbricati di servizio, si compone oggi, dopo un certosino riadattamento edilizio, ultimato nel 2011, da 6 edifici circoscritti in un ampio parco ad uso residenziale.

