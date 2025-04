Bonny Juve aumenta la concorrenza per il gioiello del Parma quel club ci aveva già provato a gennaio Retroscena

Bonny Juve, aumenta la concorrenza. Gli aggiornamenti di mercato sull’attaccante di proprietà del ParmaCome riportato da Fabrizio Romano, diversi club di Serie A e Premier League hanno iniziato ad interessarsi a Yoan Bonny dopo che ha raggiunto quota 9 gol in questa stagione in Serie A con il Parma. Il Nottingham Forest era già interessato a Bonny a gennaio ed altri club, anche italiani, si sono uniti alla corsa. Sul calciatore è segnalato anche il calciomercato Juve in vista dell’estate. .com Juventusnews24.com - Bonny Juve, aumenta la concorrenza per il gioiello del Parma: quel club ci aveva già provato a gennaio. Retroscena Leggi su Juventusnews24.com la. Gli aggiornamenti di mercato sull’attaccante di proprietà delCome riportato da Fabrizio Romano, diversidi Serie A e Premier League hanno iniziato ad interessarsi a Yoandopo che ha raggiunto quota 9 gol in questa stagione in Serie A con il. Il Nottingham Forest era già interessato aed altri, anche italiani, si sono uniti alla corsa. Sul calciatore è segnalato anche il calciomercatoin vista dell’estate. .com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Coppola Juve: aumenta la concorrenza per il difensore! Scout a visionare da vicino l’obiettivo bianconero, cosa succede - di Redazione JuventusNews24Coppola Juve: è in aumento la concorrenza per il difensore del Verona! Scout a visionare da vicino l’obiettivo bianconero, cosa succede Il nome di Diego Coppola è stato accostato al calciomercato Juve in vista della prossima estate. Occhio alla concorrenza però, perché secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X anche il Milan starebbe monitorando il calciatore del Verona. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, aumenta la concorrenza su un obiettivo riguardante il reparto arretrato. Ecco chi è interessato e quanto costa il giocatore! - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, il giocatore in questione è entrato nel mirino di diverse squadre in Italia e in Europa: la situazione Il calciomercato Juve potrebbe subire un’evoluzione in merito a quanto concerne un obiettivo per la difesa. I bianconeri, infatti, devono tirare fuori gli artigli e soprattutto i soldi per Mosquera. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Il difensore del Valencia è costa ben 15 milioni di euro. 🔗juventusnews24.com

Conceicao Juve, la rivelazione: aumenta il suo malcontento, vuole lasciare i bianconeri! Novità sul futuro dell’esterno portoghese - di Redazione JuventusNews24Conceicao Juve, l’esterno portoghese si allontana dai bianconeri: la rivelazione sul suo futuro Fabiana Della Valle, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sul calciomercato Juve ed in particolare sul futuro di Conceicao. La rivelazione sull’esterno bianconero. FABIANA DELLA VALLE – «L’ultima esclusione, senza neanche subentrare, ha aumentato il malcontento del giocatore, che già da tempo dice di non voler restare alla Juventus e di voler tornare al Porto e trovarsi un’altra destinazione. 🔗juventusnews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bonny Juve, aumenta la concorrenza. Gli aggiornamenti; Napoli su Bonny, Romano svela: Aumenta la concorrenza, diversi club interessati; Ho scelto la Juve per il progetto: punta sui giovani. Orsolini, quel no al Napoli e le speranze vane in bianconero; Mercato Juve: aumenta la concorrenza per l'obiettivo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Mercato Juve: aumenta la concorrenza per l’obiettivo bianconero! Servono più di 35 milioni di euro per acquistarlo, tutti i dettagli - Mercato Juve: c’è concorrenza per l’obiettivo bianconero per la prossima estate! Servono più di 35 milioni di euro per averlo, novità Come riferito da TMW, il mercato Juve non smette di monitorare ... 🔗juventusnews24.com

Napoli, scatto per Bonny: c'è l'ok del giocatore, superate Milan e Juventus - A tal proposito, oggi Bonny vale non meno di 20-25 milioni di euro. Con il prezzo che è destinato a lievitare, dovesse continuare così in questo suo primo anno di Serie A. CONCORRENZA - Ci sarà ... 🔗msn.com

Tonali Juve: aumenta la concorrenza per il centrocampista! Anche una big europea piomba sulle sue tracce, tutti i dettagli - Come riportato dal Mundo Deportivo, il Barcellona si sarebbe inserito per Sandro Tonali, accostato anche al calciomercato Juve come rinforzo per la prossima estate. Sarebbe stato Andrea Mancini, ... 🔗juventusnews24.com