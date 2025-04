Bologna Freuler Finale di Coppa Italia contro il Milan Vi dico che …

Freuler, centrocampista del Bologna, ha parlato della Finale di Coppa Italia del prossimo 14 maggio contro il Milan Pianetamilan.it - Bologna, Freuler: “Finale di Coppa Italia contro il Milan? Vi dico che …” Leggi su Pianetamilan.it Remo, centrocampista del, ha parlato delladidel prossimo 14 maggioil

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bologna in finale di Coppa: Freuler e Fabbian guidano la carica verso il trofeo - Altro che sogno e miracolo: la finale è realtà. Bologna salta e balla, al Dall’Ara e per le strade. Saltano e ballano con la loro gente anche Giovanni Fabbian e Remo Freuler. Il primo spacca la partita con uno stacco imperioso che lo conferma bestia nerissima di un Empoli al quale è al terzo gol in carriera. E’ pure al quarto in stagione, a uno dai 5 di un anno fa, pur giocando con meno continuità. 🔗sport.quotidiano.net

Bologna in finale di Coppa Italia, Savoldi: «Mi rivedo in Castro, Freuler come Bulgarelli? Paragone non peregrino, e tra Champions e Coppa Italia scelgo…» - Le parole di Beppe Savoldi, ex calciatore del Bologna e vincitore della Coppa Italia nel 1974 dopo l’approdo dei rossoblù in finale Il Bologna torna in finale di Coppa Italia dopo l’ultima volta: 1974 e i rossoblù vinsero ai rigori contro il Palermo con Beppe Savoldi autore di due gol dal dischetto: il primo quello […] 🔗calcionews24.com

Empoli Bologna 0-3, Italiano con un piede e mezzo in finale di Coppa Italia: ecco com’è andata - di RedazioneEmpoli Bologna 0-3, Italiano con un piede e mezzo in finale di Coppa Italia: ecco com’è andata la semifinale d’andata Finisce qui Empoli Bologna. La prima delle due semifinali d’andata di Coppa Italia se l’aggiudicano i rossoblù con un secco e roboante 0 a 3. La squadra di Vincenzo Italiano domina la sfida del Castellani mettendo una seria ipoteca sull’accesso alla finale. Ad aprire la danze ci pensa Orsolini al 23. 🔗internews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Bologna in finale di Coppa: Freuler e Fabbian guidano la carica verso il trofeo; Il Bologna degli svizzeri raggiunge il Milan in finale di Coppa Italia; Remo Freuler dopo Bologna-Empoli (2-1): «Il segreto del Bologna? Il gruppo»; Il Bologna degli svizzeri raggiunge il Milan in finale. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bologna in finale di Coppa: Freuler e Fabbian guidano la carica verso il trofeo - Bologna raggiunge la finale di Coppa dopo 51 anni. Freuler e Fabbian pronti a sfidare il Milan per il trofeo. 🔗ilrestodelcarlino.it

Bologna in finale di Coppa Italia dopo 51 anni: sfida al Milan il 14 maggio - Il Bologna torna in finale di Coppa Italia dopo 51 anni, grazie al lavoro di Vincenzo Italiano. Sfiderà il Milan il 14 maggio. 🔗msn.com

Vincenzo Italiano guida il Bologna alla finale di Coppa Italia contro il Milan - Vincenzo Italiano porta il Bologna alla finale di Coppa Italia, sfidando il Milan dopo 51 anni. Un traguardo storico. 🔗ilrestodelcarlino.it