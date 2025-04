Boldrini partigiana Meloni usa la morte di Francesco ha ridicolizzato il 25 aprile Zuppi Papa ci piace

Laura Boldrini con il fazzolettone partigiano. Presidente, il 25 aprile "sobrio"? "Un pretesto per oscurare la festa nazionale". Giorgia Meloni? "Si è consegnata a Trump. Rinuncia

“Meloni statista”. Alan Friedman smonta così la Boldrini: scontro tv - Il giornalista americano ammette: "Meloni ha saputo gestire Trump a livello di statista". La replica della Boldrini: "Mah, insomma" 🔗ilgiornale.it

Schlein e Boldrini, donne sull’orlo di una crisi di nervi: bugie e veleni sulla Meloni dopo il vertice con Trump - “La grandezza ispira l’invidia, l’invidia genera rancore, il rancore produce menzogne“, è una frase della scrittrice J. K.Rowling che spiega bene il meccanismo politico innescato, sul versante femminile, dal successo della missione di Giorgia Meloni negli Usa da Donald Trump, successo riconosciuto dai media e da molti esponenti politici bipartisan. Ma non da Elly Schlein e Laura Boldrini, eternamente sull’orlo di una crisi di nervi quando c’è la Meloni di mezzo. 🔗secoloditalia.it

L'aria che tira, Alan Friedman: "Meloni statista". Boldrini demolita - "Che sensazione hai? Qual è la notizia di queste ore?". David Parenzo apre la puntata di L'aria che tira su La7, quella del "day after" l'incontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump, chiedendo ad Alan Friedman un giudizio sul faccia a faccia alla Casa Bianca. Il giornalista americano, critico agguerrito tanto della premier italiana quanto del presidente degli Usa, in collegamento non può non ammettere: "C'è un passo potenzialmente positivo se la missione Meloni ci porta a una visita di Trump a Roma in un tempo ravvicinato e utile, entro questi 90 giorni di incertezza sui dazi". 🔗liberoquotidiano.it

Boldrini partigiana: "Meloni usa la morte di Francesco, ha ridicolizzato il 25 aprile. Zuppi Papa ci piace" - Parla l'ex presidente della Camera: "Francesco Papa progressista, la destra altera la sua memoria, Meloni ci consegna Trump, basta armi a Ucraina. Schlein premier" ... 🔗ilfoglio.it

Meloni-Trump, l’opposizione attacca: Boldrini critica “Gas più caro e armi dagli Usa” - Il vertice tra Giorgia Meloni e Donald Trump alla Casa Bianca ha suscitato un acceso dibattito nel panorama politico italiano. Se la visita è stata accolta con entusiasmo in ambienti di centrodestra, ... 🔗msn.com

Boldrini: “Basta ai bombardamenti indiscriminati” - Davanti all’immobilismo, quando non all’appoggio, dei potenti della terra, davanti al silenzio del governo Meloni che non esprime cordoglio per gli oltre 50mila morti a Gaza e non condanna i crimini ... 🔗lopinionista.it