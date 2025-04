Blackout a Gaza Israele distrugge la rete

Fame e bombe, Gaza stretta nella morsa di Israele conta i morti - Tantissime persone hanno partecipato, ieri, ai funerali di Ahmed Mansour, il giornalista che era stato gravemente ferito e ustionato nell’attacco israeliano alla tenda dei reporter nel cortile dell’ospedale Nasser, a […] The post Fame e bombe, Gaza stretta nella morsa di Israele conta i morti first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Israele espande operazioni a Gaza: “Conquistare vaste aree” - (Adnkronos) – Israele sta espandendo le sue operazioni a Gaza. Ad annunciarlo il ministro della Difesa israeliano Israel Katz. L'obiettivo è conquistare "vaste aree", dopo aver ripreso l'offensiva il mese scorso. L'operazione di Israele nella Striscia di Gaza "si sta espandendo per distruggere e liberare l'area dai terroristi e dalle infrastrutture terroristiche, e per conquistare […] 🔗periodicodaily.com

Gaza, raid Idf su tenda di giornalisti a Khan Younis, 7 feriti e 2 morti, Israele uccide palestinese 14enne con nazionalità Usa - VIDEO - Lo stato ebraico ha ucciso 46 persone nel giro di 24 ore Israele ha lanciato un raid nella notte contro una tenda di giornalisti vicino all'ospedale Nasser a Khan Younis. Nell'attacco ci sono stati 7 feriti e 2 morti. Nella giornata di ieri lo stato ebraico ha ucciso nella Cisgiordania occupa 🔗ilgiornaleditalia.it

Cisgiordania come Gaza: Israele distrugge Jenin e i campi palestinesi per insediare i coloni - L'articolo Cisgiordania come Gaza: Israele distrugge Jenin e i campi palestinesi per insediare i coloni proviene da InsideOver. 🔗msn.com

Israele bombarda ancora Gaza. Netanyahu da Orban - Testimoni: "Alcuni paramedici e soccorritori palestinesi uccisi da Israele erano legati" Il Guardian ... le sue operazioni nella Striscia di Gaza per conquistare "vaste aree", dopo aver ripreso ... 🔗informazione.it

Israele, completa demilitarizzazione di Gaza per fase 2 - Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar chiede la 'completa demilitarizzazione' di Gaza per passare alla seconda fase dell'accordo sulla tregua. Sa'ar ha anche rivendicato il ... 🔗ansa.it