Bertinoro ecco i candidati di ’Voltare Pagina’

Pagina’ a sostegno del candidato sindaco Giorgio Bernaroli, ha presentato i 16 candidati consiglieri alle prossime elezioni amministrative di Bertinoro. Una lista composta da cittadini con differenti percorsi politici, ma, si legge nella nota stampa che ha accompagnato l’annuncio, "esiste una convergenza di obiettivi e sintonia con i partiti di centrodestra".Nella lista dei 16 trovano posto: Stefano Lolli, già consigliere comunale di opposizione per quasi due mandati e candidato sindaco sia contro Nevio Zaccarelli nel 2011 che contro Gabriele Fratto nel 2016, e Sergio Moretti, unico superstite dei consiglieri di BartnOra che sedevano nei banchi dell’opposizione nel mandato appena conclusosi. Daria Catapano, 60 anni, di Fratta Terme e impiegata nella pubblica amministrazione. Ilrestodelcarlino.it - Bertinoro, ecco i candidati di ’Voltare Pagina’ Leggi su Ilrestodelcarlino.it Come annunciato nei giorni scorsi, anche la lista civica ‘Voltarea sostegno del candidato sindaco Giorgio Bernaroli, ha presentato i 16consiglieri alle prossime elezioni amministrative di. Una lista composta da cittadini con differenti percorsi politici, ma, si legge nella nota stampa che ha accompagnato l’annuncio, "esiste una convergenza di obiettivi e sintonia con i partiti di centrodestra".Nella lista dei 16 trovano posto: Stefano Lolli, già consigliere comunale di opposizione per quasi due mandati e candidato sindaco sia contro Nevio Zaccarelli nel 2011 che contro Gabriele Fratto nel 2016, e Sergio Moretti, unico superstite dei consiglieri di BartnOra che sedevano nei banchi dell’opposizione nel mandato appena conclusosi. Daria Catapano, 60 anni, di Fratta Terme e impiegata nella pubblica amministrazione.

