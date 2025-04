Bene i soldi della Regione Ma ora riaprite il ponte

Bene i ristori decisi dalla Regione per le imprese danneggiate dalla chiusura del ponte della Botte, ma ora dateli in fretta e soprattutto riaprite in fretta l’attraversamento dell’Arno tra Fornacette e San Giovanni alla Vena, nei comuni di Calcinaia e Vicopisano". E’ la posizione di Confcommercio che in questi mesi di cantieri e chiusura del ponte ha più volte sollecitato gli enti pubblici a elargire gli aiuti alle attività penalizzate negli incassi e nei fatturati."Finalmente, dopo i nostri continui e ripetuti solleciti qualcosa si muove e non possiamo che ringraziare la Regione per lo stanziamento dei ristori – le parole del referente sindacale di Confcommercio provincia di Pisa Luca Pisani – Destinare 120mila euro a supporto delle attività è sicuramente il primo atto concreto in favore degli imprenditori che in questi mesi, a partire dalla chiusura del 5 agosto 2024 e nei successivi ritardi, hanno registrato perdite di fatturato fino al 95%. Lanazione.it - "Bene i soldi della Regione. Ma ora riaprite il ponte" Leggi su Lanazione.it CALCINAIA-VICOPISANO "i ristori decisi dallaper le imprese danneggiate dalla chiusura delBotte, ma ora dateli in fretta e soprattuttoin fretta l’attraversamento dell’Arno tra Fornacette e San Giovanni alla Vena, nei comuni di Calcinaia e Vicopisano". E’ la posizione di Confcommercio che in questi mesi di cantieri e chiusura delha più volte sollecitato gli enti pubblici a elargire gli aiuti alle attività penalizzate negli incassi e nei fatturati."Finalmente, dopo i nostri continui e ripetuti solleciti qualcosa si muove e non possiamo che ringraziare laper lo stanziamento dei ristori – le parole del referente sindacale di Confcommercio provincia di Pisa Luca Pisani – Destinare 120mila euro a supporto delle attività è sicuramente il primo atto concreto in favore degli imprenditori che in questi mesi, a partire dalla chiusura del 5 agosto 2024 e nei successivi ritardi, hanno registrato perdite di fatturato fino al 95%.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giro d'Italia, mancano 2,5 milioni per le strade. Emiliano a Poli: «Niente soldi dalla Regione» - In tutto 12 chilometri di strade da rifare per adeguare il tracciato della tappa del Giro d?Italia a Lecce - 24 chilometri complessivi - agli standard di sicurezza richiesti dagli... 🔗quotidianodipuglia.it

Borse di studio, la Regione stanzia altri 19 milioni di euro: "Entro questa settimana tutti riceveranno i soldi" - Entro questa settimana tutti gli studenti idonei a ricevere la borsa di studio riceveranno il bonifico. In totale si tratta di 3.446 studenti in attesa di pagamento. La Giunta regionale ha approvato oggi – lunedì 10 marzo 2025 – la delibera che prevede il trasferimento a Edisu di 19 milioni di... 🔗torinotoday.it

Truffa con il nome di Crosetto, trovati i soldi dell’imprenditore Massimo Moratti. Il ministro: “Bene il blocco” - C’è un primo risultato dell’inchiesta sulla truffa portata a termine usando illecitamente il ministro della Difesa Guido Crosetto. Sono stati trovati e bloccati i soldi su un conto estero che l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha versato ai truffatori che, la scorsa settimana, gli hanno chiesto un versamento di denaro per pagare il riscatto per la liberazione di inesistenti giornalisti rapiti in medio Oriente. 🔗ilfattoquotidiano.it

Bene i soldi della Regione. Ma ora riaprite il ponte; Sanità Rsa e Case di Riposo: riaprire il tavolo con la Regione Lazio; Contributi a Fondo Perduto 2025: cosa sono, quali sono e come ottenerli • I; Un milione e mezzo per riaprire le sponde dell’Adda: fondi per cancellare la frana. 🔗Cosa riportano altre fonti

"Bene i soldi della Regione. Ma ora riaprite il ponte" - CALCINAIA-VICOPISANO "Bene i ristori decisi dalla Regione per le imprese danneggiate dalla chiusura del ponte della Botte, ma ora dateli ... 🔗lanazione.it