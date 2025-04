Ilgiorno.it - Bellagio-Lecco, l’inferno sul bus: “In viaggio ammassati come bestie, temiamo per l’estate”

, 26 aprile 2025 – Studenti, lavoratori e turistisu un autobus con pochi posti a sedere, lungo una strada tutta curve, costretti ad avvinghiarsi ai sostegni per non cadere e non essere scaraventati gli uni contro gli altri.Un’anteprima di bella stagione, un assaggio d’estate per i pendolari e i viaggiatori saltuari dei bus della linea D110. A raccontare il, affrontato martedì, è Alex Igor Airoldi, lecchese di 31 anni.“Io e gli altri viaggiatori della corsa delle 18.05 della linea D110abbiamo vissuto un’anteprima di quanto succederà quest’estate quando ci sarà il vero afflusso in massa di turisti ed in contemporanea la chiusura della ferrovia sul ramo lecchese del lago, con conseguente riversamento di centinaia di passeggeri sugli autobus – racconta il 31enne – Hanno pensato bene di usare la vettura 36, dotata solo di una decina di posti a sedere già inadatta nel periodo invernale, figuriamoci in queste giornate di ponte pasquale”.