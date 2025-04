Bayesian le operazioni di recupero inizieranno il 30 aprile

La Capitaneria di Porto, con una ordinanza, ha comunicato alle marinerie che le operazione del recupero del Bayesian, il veliero affondato il 19 agosto dello scorso anno a Porticello, inizieranno il 30 aprile. Nell'incidente morirono sette persone, tra cui il miliardario inglese Mike Lynch. La zona interdetta è stata portata a 650 metri dal punto in cui si trova il veliero che giace sul fondo a quasi 50 metri di profondità. L'area sarà interdetta dal 30 aprile e fino al completamento del recupero. Le operazioni sono affidate alle società Hebo Maritiemservice e Smit International che utilizzeranno le unità Hebo Lift2 e Hebo Lift 10. Nella zona off limits è vietato navigare, ancorare o sostare con qualsiasi imbarcazione. E' vietato anche effettuare immersioni subacquee e attività di balneazione e di pesca.

