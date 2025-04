Basta violenze sui lavoratori pubblici

pubblici è sempre più spesso bersaglio di aggressioni, insulti, minacce. È inaccettabile che un lavoratore debba temere per la propria incolumità semplicemente perché svolge con responsabilità il proprio servizio. Lanazione.it - "Basta violenze sui lavoratori pubblici" Leggi su Lanazione.it FOLIGNO Solidarietà anche dal sindacato ai due agenti della polizia locale aggrediti durante un controllo in Corso Cavour. Protgonista un cittadino straniero fermato e identificato perché procedeva con la bici lungo Corso Cavour, nonostante l’ordinanza di divieto. Il sindaco Zuccarini aveva già espresso solidarietà agenti finiti in ospedale. "La Uil Fpl – scrive il responsabile territoriale, Andrea Russo - esprime massima vicinanza e solidarietà ai due agenti della polizia locale di Foligno, aggrediti mentre stavano svolgendo il proprio dovere in Corso Cavour. A loro va il nostro pensiero e il nostro sostegno. L’episodio è solo l’ultimo di una lunga serie: chi lavora nei serviziè sempre più spesso bersaglio di aggressioni, insulti, minacce. È inaccettabile che un lavoratore debba temere per la propria incolumità semplicemente perché svolge con responsabilità il proprio servizio.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sciopero di 8 ore dei lavoratori Amat, i sindacati: "Basta tagli, si investa per un servizio efficiente" - Lavoratori dell'Amat in sciopero oggi, sabato primo marzo, per 8 ore. Sulla vicenda che contrappone ormai da mesi i lavoratori e l'azienda intervengono i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Faisa-Cisal, Cobas Sicilia e Orsa Tpl, rivendicando i motivi della protesta. "Nei giorni... 🔗palermotoday.it

Via Arianuova, tra i residenti. Atti vandalici e violenze: "Basta, servono più controlli" - "Maggiori controlli nelle ore notturne nel fine settimana". A chiederlo sono residenti e attività presenti su via Arianuova. Un quartiere dove non si è ancora spenta l’attenzione per i fatti accaduti tra sabato e domenica scorsa, dove cinque studenti universitari e un dj sono stati aggrediti e picchiati. Una notte di pura follia e violenza. I cittadini confermano come in questa zona si verificano da tempo atti vandalici, "bisogna intervenire, siamo stanchi". 🔗ilrestodelcarlino.it

«Basta violenze e femminicidi», presidio alla ex Telecom - I giovani del Laboratorio climatico Pandora di Mestre sono scesi in strada, nella serata di sabato 19 aprile, per lanciare ancora una volta un messaggio contro violenze di genere e femminicidi. Il luogo scelto simbolicamente è il palazzo abbandonato dell'ex Telecom tra via Carducci e via Meucci... 🔗veneziatoday.it

Basta violenze sui lavoratori pubblici; Stress e aggressioni, fuga dal pubblico impiego. E per l’83% dei lavoratori la paga non basta; TFS/TFR: basta fare cassa a danno delle lavoratrici e dei lavoratori pubblici. Un’ingiustizia che dura da troppi anni; Maratona di Ravenna Città d'Arte: la CISL FP Romagna corre per sensibilizzare contro le aggressioni alle lavoratrici e ai lavoratori dei servizi pubblici. 🔗Su questo argomento da altre fonti

"Basta violenze sui lavoratori pubblici" - FOLIGNO Solidarietà anche dal sindacato ai due agenti della polizia locale aggrediti durante un controllo in Corso Cavour. Protgonista un cittadino straniero fermato e identificato perché procedeva co ... 🔗msn.com

Stress e aggressioni, fuga dal pubblico impiego. E per l’83% dei lavoratori la paga non basta - La ricerca Cisl sui dipendenti pubblici lombardi ... subiscono atti di violenza”. A soffrire maggiormente lo stress sono le donne, il personale sanitario e i lavoratori su turni. 🔗ilgiorno.it

Il posto fisso non basta più: pochi soldi e stress, l’83% dei dipendenti pubblici non ce la fa - Ricerca della Cisl sul lavoro nel settore pubblico: tra i fattori anche il fatto che nella società il “travet” non è ben visto ... 🔗milano.repubblica.it