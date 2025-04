Basket Paperdi Caserta ultimo turno di regular season

ultimo turno di regular season con la Paperdi JuveCaserta 2021 che ospita domani, domenica, alle ore 18.00, al palaPiccolo il quintetto della Solbat Golfo Piombino in una gara che, in caso di vittoria, potrebbe consentire ai bianconeri di prolungare la stagione, qualora arrivassero risultati favorevoli dalle altre squadre impegnate nel raggiungimento dello stesso obiettivo. I toscani attualmente occupano la sedicesima posizione in classifica e sono già sicuri di poter affrontare i playout con il vantaggio del fattore campo dal momento che non possono essere raggiunti dalle immediate inseguitrici, né possono accedere alla salvezza diretta avendo perso entrambi i confronti con l'Allianz San Severo, che la precede.Coach Massimiliano Baldiraghi non nasconde che «la partita con Piombino per noi è una gara ovviamente decisiva perché ci potrebbe dare la qualificazione ai playin.

Basket, Paperdi Caserta sconfitta in casa: al PalaPiccolo sorride Ravenna - Tempo di lettura: 3 minutiL’Orasì Ravenna vince al PalaPiccolo, complicando la qualificazione della Juvecaserta ai playin. L’assenza di Laganà e un Diouf non al 100% hanno inciso sulla prestazione della squadra casertana, che ha visto l’esordio del nuovo allenatore, Massimiliano Baldiraghi. I romagnoli, seguendo il piano partita di coach Gabrielli, hanno mantenuto il vantaggio per quasi tutto il match, resistendo anche quando i padroni di casa sembravano poter recuperare. 🔗anteprima24.it

Basket, la Paperdi Juvecaserta asfalta il Cassino e interrompe la striscia negativa - Tempo di lettura: 3 minutiLa Paperdi Juvecaserta 2021 interrompe la striscia negativa e torna alla vittoria superando con il netto punteggio di 81-56 la Virtus Cassino. Un successo costruito soprattutto in difesa e che consente alla formazione casertana di confermarsi nella decima posizione di classifica con due punti di vantaggio nei confronti del quartetto formato da S. Antimo, Fabriano, Ravenna e San Severo. 🔗anteprima24.it

Basket, Paperdi Juvecaserta: ultima trasferta della regular season - Tempo di lettura: 3 minutiUltima trasferta di regular season per la Paperdi Juvecaserta 2021 che domani sera alle 18.00 è ospite nel palasport di viale Tiziano della formazione capitolina della Luiss Roma, attuale terza forza del girone sud del campionato di serie B nazionale. Il quintetto bianconero, garantitosi in anticipo il diritto di partecipare anche l’anno prossimo alla stessa competizione, cerca sul parquet romano due punti indispensabili per alimentare la speranza di accedere alla post-season, mentre gli universitari romani tentano di ritrovare quella seconda posizione persa dopo ... 🔗anteprima24.it

