Repubblica.it - Base jumper russa dispersa in Trentino dopo un lancio Leggi su Repubblica.it L'allarme al 112 è scattato intorno alle 19.40 di ieri sera, poiché la donna non ha mai fatto rientro all'alloggio

La base jumper è scomparsa: ricerche in corso - Era arrivata nell’Alto Garda per lanciarsi dal Monte Brento ma di lei, una base jumper straniera cinquantenne, non si hanno più notizie dal pomeriggio di ieri, venerdì 25 aprile. E questa mattina sono ricominciate le ricerche della donna scomparsa, con il pattugliamento del territorio di Dro... 🔗trentotoday.it

Base jumper russa dispersa in Trentino dopo un lancio - (ANSA) - TRENTO, 26 APR - Da ieri sera sono in corso le ricerche di una base jumper di nazionalità russa, non rientrata da un salto che avrebbe dovuto fare nel primo pomeriggio da Cima alle Coste (Dro ... 🔗msn.com

