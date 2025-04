Ilgiornale.it - Barstars, dall’Oriente con un drink

Una manifestazione che porta il 5 maggio, otto dei più importanti professionisti della mixology asiatica a Milano per una serata in cui si esibiranno nei loro cocktail preferiti da Moebius. Prima, da Lubna, un talk a ingresso libero sul bere miscelato contemporaneo, tra pressioni psicologiche e modelli sostenibili di gestione dei locali. L’occasione propizia per scoprire i prodotti di The Orientalist Spirits