Barcellona Inter spazio di nuovo ad Arnautovic al fianco di Lautaro L’idea di Inzaghi

Barcellona Inter, poche chance di vedere Thuram in Champions! Arnautovic o Taremi al fianco di Lautaro? I dettagli del CorSportI rientri di Zielinski e Dumfries sono senz'altro un segnale positivo per Simone Inzaghi. Tuttavia, il tecnico dell'Inter non può ancora dirsi completamente sereno. Resta in attesa che tutti gli indisponibili tornino a disposizione, con un occhio particolare alla situazione di Thuram: l'allenatore spera infatti di poterlo avere a disposizione per il match di mercoledì contro il Barcellona. Il Corriere dello Sport di oggi ha fatto il punto anche sulle condizioni dell'attaccante francese.LE ULTIME «Le possibilità di vedere il francese in Champions sono poche, così contro i giallorossi potrebbe toccare a Correa in coppia con Lautaro e Arnautovic (essendo l'argentino ex Lazio fuori lista) a quel punto partirebbe titolare in Catalogna, visto che Taremi al momento non offre sul campo alcuna garanzia»

