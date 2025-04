Ilgiorno.it - Banda silenziata dal lutto. I cori intonano Bella Ciao

Leggi su Ilgiorno.it

CODOGNO (Lodi) Il 25 Aprile di Codogno e Casalpusterlengo si è svolto regolarmente, senza contestazioni nonostante la polemica del giorno precedente per la mancanza della. Le amministrazioni comunali, visto ilnazionale per la morte di Papa Francesco, hanno proposto solo il Silenzio e l’Inno di Mameli, senza accompagnamento musicale del corteo. Ma questo non era piaciuto all’Associazione nazionale partigiani d’Italia e alle opposizioni di Codogno. Però proprio a Codogno, in viale Resistenza, nel parco che ospita il monumento ai Caduti, la musica c’è stata: le associazioni non hanno dimenticato di cantare la tradizionale. Presenti l’amministrazione comunale, autorità e forze dell’ordine."Grazie a tutti coloro che hanno organizzato la festa in un contesto mai capitato – ha detto il sindaco Francesco Passerini – La comunità ha saputo comunque dimostrare unità, coerenza e serietà.