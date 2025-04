Banco di Lucca e del Tirreno Attenzione all’ambiente

Banco di Lucca e del Tirreno, che fa parte del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna, è tra le aziende più attente al clima in Europa: è il risultato dell'analisi del Financial Times, pubblicata stamattina sul sito ft.com, che si avvale dei dati dell'azienda specializzata 'Statista', e che analizza il comportamento di oltre duemila aziende europee in tema di emissioni.I dati sotto la lente di ingrandimento del giornale inglese sono relativi al periodo 2018-2023: vengono analizzate le emissioni di gas serra in Ambito 1 e Ambito 2, ovvero quelle prodotte dalle attività dirette e quelle legate all'energia utilizzata, dati che sono ufficiali in quanto oggetto di comunicazione obbligatoria. L'analisi mira a valorizzare e far conoscere l'attività delle aziende europee che hanno fatto registrare significativi progressi nel contenimento delle emissioni, mettendo in pratica gli obiettivi dell'Unione Europea e dell'Agenda 2030 in tema di sostenibilità, contributo alla riduzione degli effetti del cambiamento climatico e transizione verso l'economia verde.

