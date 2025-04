Azienda ospedaliera di Perugia a 190 gradi sopravvive la speranza di diventare mamma dopo chemio e radio

Azienda ospedaliera di Perugia si lavora tutti i giorni per tutelare il legittimo sogno di una maternità delle donne che sono in cura per via di malattie oncologiche altamente invalidanti. I trattamenti oncologici, che spesso includono chemio e radioterapia, possono compromettere la. Perugiatoday.it - Azienda ospedaliera di Perugia: a -190 gradi sopravvive la speranza di diventare mamma dopo chemio e radio Leggi su Perugiatoday.it Nell'disi lavora tutti i giorni per tutelare il legittimo sogno di una maternità delle donne che sono in cura per via di malattie oncologiche altamente invalidanti. I trattamenti oncologici, che spesso includonoterapia, possono compromettere la.

