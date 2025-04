Ayo Edebiri si racconta dagli esordi al successo di The Bear ora si fa in tre con John Malkovich Guadagnino e James L Brooks

Edebiri si porta dietro dal suo esordio come stand-up comica («I miei idoli sono Eddie Murphy, Whoopi Goldberg e Wanda Sykes»); la seconda, la dedizione di questa giovane attrice americana che è in grado di dominarti con un solo sguardo. Dopo aver vinto molti premi – tra cui Emmy e Golden Globe per il ruolo di chef Sydney nell’acclamata serie The Bear, la 29enne è tornata al cinema nell’horror Opus – Venera la tua stella, diretto dall’esordiente Mark Anthony Green. Nel film interpreta Ariel, una giornalista invitata, insieme ad altri scrittori e influencer, in un luogo isolato per ascoltare, dopo 30 anni di silenzio, il nuovo album dell’icona pop Alfred Moretti (John Malkovich), ora a capo di una setta di fanatici. Amica.it - Ayo Edebiri si racconta: dagli esordi al successo di "The Bear", ora si fa in tre con John Malkovich, Guadagnino e James L. Brooks Leggi su Amica.it Due cose saltano subito agli occhi, quando le parli: la prima, l’umorismo unito alla naturalezza che Ayosi porta dietro dal suoo come stand-up comica («I miei idoli sono Eddie Murphy, Whoopi Goldberg e Wanda Sykes»); la seconda, la dedizione di questa giovane attrice americana che è in grado di dominarti con un solo sguardo. Dopo aver vinto molti premi – tra cui Emmy e Golden Globe per il ruolo di chef Sydney nell’acclamata serie The, la 29enne è tornata al cinema nell’horror Opus – Venera la tua stella, diretto dall’ente Mark Anthony Green. Nel film interpreta Ariel, una giornalista invitata, insieme ad altri scrittori e influencer, in un luogo isolato per ascoltare, dopo 30 anni di silenzio, il nuovo album dell’icona pop Alfred Moretti (), ora a capo di una setta di fanatici.

Se ne parla anche su altri siti

Barney: il live action della A24 sarà scritto da Ayo Edebiri - Barney: il live action della A24 sarà scritto da Ayo Edebiri Il film live-action di Barney di A24 di Mattel Films e 59% Productions di Daniel Kaluuya sta guadagnando slancio, poiché le società hanno incaricato la vincitrice di Emmy e Golden Globe Ayo Edebiri di scrivere la sceneggiatura ed è in trattative per recitare nel film. Annunciata per la prima volta nel 2019, la trama del live-action di Barney è tenuta nascosta. 🔗cinefilos.it

Ayo Edebiri, star di The Bear, sarà la sceneggiatrice del film Barney - Sarà l'attrice Ayo Edebiri a occuparsi della sceneggiatura del film live-action Barney, co-prodotto dalla Mattel. A24 ha annunciato che sarà Ayo Edebiri, la star di The Bear, a occuparsi della sceneggiatura del film live-action di Barney. Il progetto, che è in fase di sviluppo fin dal 2019, sarà co-prodotto da Mattel Films e 59% Productions di proprietà di Daniel Kaluuya. Lo sviluppo del film di Barney Il simpatico dinosauro protagonista degli show televisivi per bambini ha debuttato sugli schermi nel 1988 con Barney & the Backyard Gang e quattro anni dopo è arrivata la serie Barney & ... 🔗movieplayer.it

Opus, spiegato: il vangelo, gli idoli e lo sguardo di Ayo Edebiri - La nostra spiegazione al finale del film di Mark Anthony Green con John Malkovich. Tra simboli, sette e strane orchidee. Occhio agli spoiler! Al cinema. Dite la verità, siete rimasti interdetti dal finale di Opus. Il fatto è che la conclusione, secondo il regista Mark Anthony Green, non dovrebbe dare delle risposte, bensì dovrebbe porre delle domande. Certo è, la narrazione sembra effettivamente spostata verso le percezioni delle spettatore rispetto alla storia vista. 🔗movieplayer.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tra Spike Lee e Miuccia Prada, Opus secondo Mark Anthony Green: “Un film immersivo e audace”; La seconda stagione di The Bear racconta che c'è un mondo, là fuori. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ayo Edebiri, da”The Bear” a Guadagnino: «More is more». L’intervista di Amica - Ayo Edebiri si racconta: dagli esordi al successo di "The Bear", ora si fa in tre con John Malkovich, Guadagnino e James L. Brooks ... 🔗amica.it

Film con Ayo Edebiri: 3 da vedere - Scopri 3 film da non perdere con Ayo Edebiri, l'attrice rivelazione di The Bear, tra commedie e performance sorprendenti. 🔗eroicafenice.com

Opus, recensione: il narcisismo moderno per un film che cerca l'effetto - Mark Anthony Green dirige Ayo Edebiri e John Malkovich in un thriller ... Sarà solo nel finale che Opus, esordio di Mark Anthony Green, compirà la sua forma narrativa, rivelando il suo scopo. 🔗movieplayer.it