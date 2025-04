Autofficina abusiva nel cortile Comune dispone la chiusura

Il funzionario dell'ufficio Suap Rosario Marfella del Comune di Castel Volturno ha disposto la cessazione dell'attività di Autofficina non autorizzata avviata abusivamente in via Gramsci, 41. Il provvedimento fa seguito al sopralluogo effettuato dagli agenti del comando di polizia municipale.

