Auto sui manifestanti del 25 aprile Un anziano perde la vita tre i feriti

Auto che imbocca la discesa verso il parcheggio, un gruppo di persone che non fa in tempo a schivarla, un uomo colpito in pieno, due donne a terra. È durata pochi confusi secondi la scena che ha funestato la mattina del 25 aprile a Lanciano (Chieti) dove un uomo di 81 anni è morto e tre persone, compreso il conducente dell’Auto senza controllo, sono rimaste ferite.Si chiamava Gabriele Mastrangelo la vittima, carabiniere in pensione e volontario Auser, travolto mentre insieme ad altri appartenenti all’Anpi si stava recando alla manifestazione organizzata dal Comune per le celebrazioni del 25 aprile in piazza del Plebiscito. Il gruppo aveva partecipato poco prima al momento celebrativo davanti al monumento agli Eroi Ottobrini e stava percorrendo via del Torrione. Anche il 79enne conducente della Lancia Musa aveva seguito quella cerimonia, ma aveva deciso di spostarsi in Auto. Quotidiano.net - Auto sui manifestanti del 25 aprile. Un anziano perde la vita, tre i feriti Leggi su Quotidiano.net L’che imbocca la discesa verso il parcheggio, un gruppo di persone che non fa in tempo a schivarla, un uomo colpito in pieno, due donne a terra. È durata pochi confusi secondi la scena che ha funestato la mattina del 25a Lanciano (Chieti) dove un uomo di 81 anni è morto e tre persone, compreso il conducente dell’senza controllo, sono rimaste ferite.Si chiamava Gabriele Mastrangelo la vittima, carabiniere in pensione e volontario Auser, travolto mentre insieme ad altri appartenenti all’Anpi si stava recando alla manifestazione organizzata dal Comune per le celebrazioni del 25in piazza del Plebiscito. Il gruppo aveva partecipato poco prima al momento celebrativo davanti al monumento agli Eroi Ottobrini e stava percorrendo via del Torrione. Anche il 79enne conducente della Lancia Musa aveva seguito quella cerimonia, ma aveva deciso di spostarsi in

Aggiornamenti pubblicati da altri media

