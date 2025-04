Autismo e servizi garantiti Germanó richiama Falcomatà al rispetto degli impegni assunti

Leggi su Reggiotoday.it "Le continue passerelle mediatiche del primo cittadino di Reggio Calabria sulla questione dei bambini e adolescenti con disturbo dello spettro autistico sono un'offesa per quella parte di comunità che soffre e lotta ogni giorno per garantire ai meno fortunati di noi una vita dignitosa".

