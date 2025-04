Attenzione in cucina una spezia comune può modificare l’effetto dei farmaci

Una spezia come la cannella può interferire con l'assorbimento dei farmaci, modificandone la biodisponibilità: in particolare, il composto che conferisce alla cannella il suo aroma caratteristico (cinnamaldeide) attiva i recettori che controllano l'eliminazione dei medicinali dall'organismo, riducendone l'effetto. Un nuovo studio ha messo in luce un aspetto poco noto della cannella, una spezia di uso comune e spesso considerata benefica per la salute. Il suo principale composto attivo, la cinnamaldeide, che conferisce alla cannella il suo aroma caratteristico, può interferire l'assorbimento dei farmaci, modificandone la biodisponibilità.

