Atletica oggi in tv Diamond League Xiamen 2025 orari programma streaming azzurri in gara

Riparte ufficialmente quest'oggi la Diamond League con la prima delle quindici tappe previste nel calendario di quest'anno per il massimo circuito internazionale itinerante di Atletica leggera. Il primo evento del 2025 va in scena all'Egret Stadium di Xiamen, in Cina, con tanti big attesi tra cui spicca si tutti il nome del fenomeno svedese Armand Duplantis. Oltre al detentore del record mondiale di salto con l'asta sono presenti nella località asiatica anche la fuoriclasse ucraina Yaroslava Mahuchikh (primatista mondiale di salto in alto), il botswano Letsile Tebogo sui 100 metri, il campione olimpico in carica dei 110 ostacoli Grant Holloway ed il norvegese Karsten Warholm sui 300 metri ostacoli. Unica azzurra al via Daisy Osakue nel disco.

