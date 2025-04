Assisi saluta Papa Francesco Maxischermi e negozi chiusi

Assisi (Perugia), 26 aprile 2025 – Ad Assisi si potranno seguire i funerali di Papa Francesco sui grandi schermi presenti nel centro storico e a Santa Maria degli Angeli. In particolare in piazza del Vescovado, presso il Santuario della Spogliazione, in piazza Santa Chiara e davanti alla Basilica di Santa Maria degli Angeli (installati in città dalla Diocesi di Assisi in collaborazione con il Comune, in occasione della prevista e poi sospesa canonizzazione del Beato Carlo Acutis) e sulla piazza inferiore di San Francesco dove in questi giorni sono state diffuse le immagini della prima storica visita del Pontefice ad Assisi, il 4 ottobre 2013. Troppo forte il legame fra Papa Bergoglio e la città del Santo dal quale ha preso il nome e che ne ha ispirato il mandato. Assisi che oggi sarà presente ai funerali con il vescovo Domenico Sorrentino e con rappresentanti dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Valter Stoppini. Lanazione.it - Assisi saluta Papa Francesco. Maxischermi e negozi chiusi Leggi su Lanazione.it (Perugia), 26 aprile 2025 – Adsi potranno seguire i funerali disui grandi schermi presenti nel centro storico e a Santa Maria degli Angeli. In particolare in piazza del Vescovado, presso il Santuario della Spogliazione, in piazza Santa Chiara e davanti alla Basilica di Santa Maria degli Angeli (installati in città dalla Diocesi diin collaborazione con il Comune, in occasione della prevista e poi sospesa canonizzazione del Beato Carlo Acutis) e sulla piazza inferiore di Sandove in questi giorni sono state diffuse le immagini della prima storica visita del Pontefice ad, il 4 ottobre 2013. Troppo forte il legame fraBergoglio e la città del Santo dal quale ha preso il nome e che ne ha ispirato il mandato.che oggi sarà presente ai funerali con il vescovo Domenico Sorrentino e con rappresentanti dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Valter Stoppini.

