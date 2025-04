Assisi è comunque piena Centro storico ’blindato’

Assisi – Giorni intensi pur se diversi da quelli che si preannunciavano – per la morte di Papa Francesco, la sospensione della celebrazione per la canonizzazione del Beato Carlo Acutis – ma ci sono presenze importanti di pellegrini e visitatori, con vie e piazze del Centro storico affollate di visitatori. Per tacere il fatto che la città è proiettata verso il Calendimaggio. Si è lavorato dunque sul fronte della sicurezza e dell’ordine pubblico e anche dell’accoglienza, con il Centro storico blindato. Tra le misure adottate da oggi al 27 aprile, è stata vietata, fra le ore 9.30 e le 19.00, la somministrazione di alimenti e bevande di asporto in contenitori di vetro o in lattine in alluminio. Si è partiti con l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC), struttura di coordinamento a supporto del sindaco come autorità di protezione civile, per garantire la pronta e coordinata gestione, in caso di eventi critici, degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione. Lanazione.it - Assisi è comunque piena. Centro storico ’blindato’ Leggi su Lanazione.it – Giorni intensi pur se diversi da quelli che si preannunciavano – per la morte di Papa Francesco, la sospensione della celebrazione per la canonizzazione del Beato Carlo Acutis – ma ci sono presenze importanti di pellegrini e visitatori, con vie e piazze delaffollate di visitatori. Per tacere il fatto che la città è proiettata verso il Calendimaggio. Si è lavorato dunque sul fronte della sicurezza e dell’ordine pubblico e anche dell’accoglienza, con ilblindato. Tra le misure adottate da oggi al 27 aprile, è stata vietata, fra le ore 9.30 e le 19.00, la somministrazione di alimenti e bevande di asporto in contenitori di vetro o in lattine in alluminio. Si è partiti con l’attivazione delOperativo Comunale (COC), struttura di coordinamento a supporto del sindaco come autorità di protezione civile, per garantire la pronta e coordinata gestione, in caso di eventi critici, degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione.

