Armi bloccate al porto Ma da Milano e Bologna passarono quattro ordini

porto di Ravenna lo scorso 4 febbraio, l’imprenditore 57enne della provincia di Lecco, ora indagato per esportazione non autorizzata di materiale d’armamento, aveva già spedito materiali analoghi in Israele. Lo aveva fatto il 25 giugno e il 10 settembre passando dalla dogana di Bologna, e poi ancora il 6 novembre da quelle di Milano 1 e Milano 2, senza destare sospetti.Anche in quei casi, come confermano le indagini dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell’ambito del fasciolo aperto a Ravenna, i carichi erano ufficialmente presentati come “forgiati”, “fusioni” o “semilavorati” prodotti da due società di Varese. Ilrestodelcarlino.it - Armi bloccate al porto. Ma da Milano e Bologna passarono quattro ordini Leggi su Ilrestodelcarlino.it Aveva già aggirato i controlli di altre tre dogane italiane nel 2024, esportando componenti impiegabili per applicazioni aerospaziali e militari. Prima che l’Agenzia delle Dogane bloccasse l’ultimo carico – 800 pezzi per costruire cannoni, un valore stimato di 150.000 euro – aldi Ravenna lo scorso 4 febbraio, l’imprenditore 57enne della provincia di Lecco, ora indagato per esportazione non autorizzata di materiale d’armamento, aveva già spedito materiali analoghi in Israele. Lo aveva fatto il 25 giugno e il 10 settembre passando dalla dogana di, e poi ancora il 6 novembre da quelle di1 e2, senza destare sospetti.Anche in quei casi, come confermano le indagini dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell’ambito del fasciolo aperto a Ravenna, i carichi erano ufficialmente presentati come “forgiati”, “fusioni” o “semilavorati” prodotti da due società di Varese.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Parti di armi bloccate al porto: "Sono componenti di cannoni. Sapeva cosa e per chi esportava" - L’imprenditore italiano sarebbe stato consapevole a chi – Israele – e cosa stava esportando: pezzi per costruire cannoni. Emerge questo dalle motivazioni, appena depositate, dell’ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Ravenna ha confermato il sequestro di oltre 13 tonnellate di componenti metalliche – circa 800 pezzi, per un valore complessivo superiore ai 250.000 euro – destinate a una società israeliana attiva nel settore della difesa. 🔗ilrestodelcarlino.it

Melizzano (BN) Porto abusivo di armi. Nei guai un vigilante dei cantieri alta capacità Napoli– Bari - Carabinieri denunciano un uomo per porto abusivo di armi a Melizzano I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cerreto Sannita, unitamente ai Militari della Stazione Carabinieri di Frasso Telesino, hanno denunciato in stato di libertà un quarantenne originario di altra Regione, per porto abusivo di armi. L’uomo, impiegato in una società di vigilanza operante sul cantiere della linea ferroviaria ad alta capacità Napoli – Bari, mentre si trovava all’interno di un bar del comune di Melizzano, intimoriva gli avventori mostrando una pistola riposta nella fondina. 🔗puntomagazine.it

Estorsione, persecuzioni e porto d'armi: 24enne pesarese arrestato a Senigallia - Senigallia (Ancona), 13 marzo 2025 - Atti persecutori, estorsione e porto d'armi illegale. Sono questi i reati per i quali è stato arrestato a Senigallia un giovane di 24 anni originario di Pesaro. Su di lui pendevano un ordine di carcerazione della Procura di Ancona, dopo che due condanne erano diventate definitive negli ultimi mesi dello scorso anno. In particolare per i vari episodi di atti persecutori e le estorsioni commessi a Pesaro a partire dal 2018, nei confronti della madre anziana con cui all’epoca conviveva. 🔗ilrestodelcarlino.it

Armi bloccate al porto. Ma da Milano e Bologna passarono quattro ordini; Milano, con un revolver in piazza San Babila: arrestato 44enne. Nel capanno di casa nascondeva armi da guerra e munizioni; I banditi con pistole, silenziatore e mazza in macchina (con a bordo un 12enne); Ravenna: sequestrato materiale militare. Era diretto in Israele senza licenza «. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia