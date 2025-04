Appuntamento con la tradizione Tutto pronto per la ’Festa della Pina’ Tra rametti verdi e zuccherini

'Festa della Pina'. L'Appuntamento è di quelli con la storia. L'evento si svolge nel piazzale antistante la bella chiesa di Lamulas e fra i castagni attigui, nei pressi di Montelaterone. È una festa solare e primaverile che da tradizione si svolge nella domenica in Albis, successiva alla Pasqua.La prima scampagnata nella bella stagione, dove da tempo immemore si danno Appuntamento non solo gli abitanti di Montelaterone ma anche la gente dei paesi vicini e la sua ispirazione è di chiara estrazione pagana."La pina – ricorda Paolo Lorenzoni, scrittore locale – è il primo frutto che germoglia dopo la stagione invernale e per il suo valore simbolico s'ispira al risveglio in genere della natura. Essa stringe e racchiude al suo interno tanti semi, assurgendo a icona della fertilità femminile.

