‘Antifascismo uguale mafia’ sdegno per la scritta sul sacrario per il 25 aprile

Leggi su Corrieretoscano.it

MONTOPOLI VALDARNO –. Questa laapparsa nella notte suldi San Sebastiano, il luogo dove di lì a poche ore si sarebbero svolte le celebrazioni per il 25del Comune. Gli striscioni sono subito stati rimossi.“Questa non è Montopoli. Montopoli è una città democratica con valori antifascisti – ha detto la sindaca Linda Vanni –. Condanniamo con forza l’atto e invito a non sottovalutare né a minimizzare ciò che è accaduto. Si tratta di un gesto vile, qualcosa di studiato e realizzato proprio nel giorno delle celebrazioni del 25e proprio nel luogo in cui si svolgono a Montopoli. Lunedì faremo denuncia contro ignoti. Grazie ai cittadini e alle cittadine che hanno segnalato gli striscioni questa mattina e hanno provveduto alla loro rimozione”.