Anticipazioni Verissimo del 26 aprile Manuel Bortuzzo tra gli ospiti

Verissimo. Non è solo la promessa di nuove interviste, ma quella sensazione di intimità televisiva che Silvia Toffanin riesce a costruire puntata dopo puntata, trasformando lo studio in un salotto emotivo dove le storie si raccontano per davvero. E le Anticipazioni del 26 aprile lo confermano: ecco tutti gli ospiti della puntata di sabato.Verissimo, le Anticipazioni del 26 aprileTorna nello studio di Verissimo Manuel Bortuzzo, e con lui torna quella voce calma e profonda che ha imparato a camminare con le parole, quando il corpo ha dovuto fermarsi. Le Anticipazioni di Verissimo del 26 aprile ci regalano l'attesa di un'intervista che potrebbe rivelare qualcosa di più su di lui. Bortuzzo, campione di nuoto e volto amatissimo della tv, ha saputo trasformare la sua vicenda personale in un racconto collettivo.

