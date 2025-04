Dilei.it - Anticipazioni Amici del 26 aprile, arriva un ospite speciale. Chi rischia

Come da prassi, il giovedì si registra la puntata del Serale di: il 24, dunque, le “talpe” diNews hanno presenziato alla registrazione e riportato diversi spoiler di cosa vedremo in onda stasera 26. Sono al momento otto gli allievi in gara: la grande novità del Serale è che ora sono due le squadre in gara, e non più tre. Scopriamo tutte le(attenzione: spoiler)., ledel 26La puntata del Serale di, condotto da Maria De Filippi, è stata registrata giovedì 24: è la sesta, ci stiamo avvicinando sempre di più alla finale, prevista per il 18 maggio. Ad oggi gli allievi in gara sono ancora 8, dopo la doppia eliminazione della scorsa settimana. In giuria ritroviamo ormai il trio che ha (super) convinto, ovvero Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e Amadeus.