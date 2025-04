Annuncio Milan ecco il nuovo tecnico non è Allegri

Leggi su Sportface.it

La stagione delè un rebus ancora irrisolto. Dopo l’esonero di Paulo Fonseca a dicembre, la scelta di affidare la panchina a Sergio Conceição aveva acceso speranze.Ilportoghese, forte di una lunga esperienza internazionale, aveva iniziato con il piede giusto, vincendo subito la Supercoppa Italiana. Un successo che sembrava promettere una svolta.Ma alla lunga, il rendimento delè stato tutt’altro che lineare. In campionato, i rossoneri hanno faticato a tenere il passo delle prime, scivolando fino alla nona posizione, dietro a squadre come Bologna, Fiorentina e Roma. L’ultima sconfitta in Serie A, maturata per 1-0 contro l’Atalanta, è solo l’ennesimo episodio di un cammino irregolare e privo di continuità.La sensazione è che il progettotargato Conceição non abbia mai preso pienamente quota.