Amici chiesto l’allontanamento di Rudy Zerbi gravi parole su un allievo

Amici 24, Rudy Zerbi si è reso protagonista di una scena che ha acceso fortissime polemiche. Il professore di canto, da sempre noto per i suoi giudizi taglienti, ha fatto una dichiarazione pesantissima su Nicolò Filippucci, uno degli allievi della squadra di Anna Pettinelli, scatenando una vera e propria rivolta sui social network. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.Amici 24, Serale: Rudy Zerbi contro Nicolò FilippuciSecondo quanto riportato da Superguida Tv, Rudy Zerbi avrebbe affermato che Nicolò Filippucci non ha futuro nella musica a causa delle sue presunte carenze nell'interpretazione. Un'accusa gravissima, che ha immediatamente sollevato una discussione accesa tra i professori e anche con Amadeus, presente come giudice in studio. "Se farà le scelte musicali giuste c'è futuro anche per lui", ha ribattuto Amadeus in difesa del giovane cantante.

