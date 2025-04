Alluvione ristori in ritardo Snellire la procedura

Lanazione.it - Alluvione, ristori in ritardo: "Snellire la procedura" Leggi su Lanazione.it Quattro domande. Sono quelle che il Comitato alluvionati campigiani 2023 – Il Racchio rivolge alle istituzioni. Dopo il presidio in via delle Corti e di fronte a un futuro che, a loro modo di vedere, resta incerto. "Perché ci sono ancora poche domande di rendicontazione dei danni? Perché, visto che i soldi ci sono, nessuno ha ricevuto ristoro da 5.000 euro? Se non ci sono fondi a sufficienza per mettere in sicurezza tutto il territorio, quali sono le alternative? A che punto siamo con la cantierizzazione del muro arginale di via delle Corti?". Questi i dubbi che i rappresentanti del comitato vorrebbero vedere dipanare: 400 iscritti e nessuna voglia di arrendersi, il loro obiettivo è "continuare a tenere vigile la gente".La maggior parte di loro ha avuto danni provocati dall’acqua più di una volta tra novembre 2023 e marzo 2024 e la sensazione che hanno è che "Regione e Comune siano politicamente distanti fra di loro" e, per questo, "fatichino a collaborare".

Ristori post alluvione: "Ritardi inacettabili" - A 16 mesi dall’alluvione del 2 novembre, a Montemurlo ci sono ancora poche notizie riguardo allo stanziamento dei fondi di immediato sostegno: 5000 euro per le famiglie e 20000 per le imprese. "Nonostante le centinaia di domande presentate, numerose famiglie non hanno ancora ricevuto i fondi di immediato sostegno. La problematica maggiore, al momento, riguarda il sovraccarico di lavoro dei dipendenti comunali che, oltre alle loro mansioni ordinarie, devono anche occuparsi della validazione delle fatture relative alle richieste ricevute. 🔗lanazione.it

Alluvione di Senigallia, partito il processo per l’esondazione del 2014: “Coc aperto con due ore di ritardo” - ANCONA – Dopo 11 anni è partito ieri, al tribunale dell'Aquila, il processo per l'alluvione di Senigallia, quella del 3 maggio 2014, dove sono imputate otto persone per inondazione colposa (l’unico reato ancora non prescritto). Un procedimento che ha visto diversi rinvii e anche un cambio di... 🔗anconatoday.it

Alluvione, la beffa dei ristori. “Migliaia di danni, ma siamo stati esclusi” - Valdelsa, 12 marzo 2025 – “Fra noi c’è chi ha avuto migliaia di euro di danni, ma che con i criteri attuali stabiliti dalla Regione Toscana per i risarcimenti rischia seriamente di non vedere un euro. Sarebbe una beffa: chiediamo alle istituzioni di intervenire”. Franco Pistolesi, presidente del Comitato agricoltori amatoriali, si è fatto portavoce di quella “fascia grigia“ di cittadini residenti a Malacoda direttamente interessati dagli allagamenti causati dall’esondazione dell’Elsa lo scorso ottobre che, stando perlomeno alle condizioni indicate nel bando pubblicato sul sito della Regione ... 🔗lanazione.it

La rabbia degli alluvionati: "Ristori e pulizia dei fiumi, qui è ancora tutto in ritardo". La beffa dei nidi d’uccello - Il comitato dei danneggiati sollecita la Regione a dare le risposte promesse "Niente firma sul decreto che a quanto ci risulta è fermo sul tavolo del Governo. L’intervento nell’alveo slitta: è sorto i ... 🔗msn.com

Breuil-Cervinia, nessun ristoro ancora per le attività distrutte dall'alluvione 2024 - Non ci sono al momento novità per quanto riguarda gli aiuti regionali, mentre un piccolo gruppo di imprenditori è rimasto escluso dalla domanda dei fondi stanziati a Roma ... 🔗rainews.it

Alluvione e delocalizzazioni: "L’ordinanza è pronta" - Il commissario straordinario Curcio: occorre snellire l’iter per i rimborsi ... In mezzo alle riflessioni sull’alluvione, gli auguri al Carlino e l’auspicio per un futuro "capace di ... 🔗quotidiano.net