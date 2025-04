Allarme dell’Onu Abbiamo esaurito le scorte alimentari Raid israeliani 15 morti

esaurito le scorte alimentari nella Striscia di Gaza, dove Israele ha bloccato l’ingresso degli aiuti umanitari dal 2 marzo. "Oggi Abbiamo consegnato le ultime riserve alle cucine calde di Gaza, che resteranno senza cibo nei prossimi giorni", ha dichiarato il Wfp, lanciando un nuovo Allarme sulla gravissima crisi umanitaria in corso.Intanto, secondo quanto riferito da Al Jazeera, almeno 15 persone sono rimaste uccise in attacchi aerei israeliani su due abitazioni a Khan Younis, nel sud della Striscia. In Cisgiordania, nella città di Salem, vicino Nablus, un ragazzo di 17 anni, Abdul Khaleq Jbour, è stato ucciso durante un’operazione militare israeliana, secondo l’agenzia palestinese Wafa.Sul fronte diplomatico, il capo del Mossad, David Barnea, è volato in Qatar per riprendere i negoziati sul rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas. Quotidiano.net - Allarme dell’Onu:: "Abbiamo esaurito le scorte alimentari". Raid israeliani: 15 morti Leggi su Quotidiano.net Il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (Wfp) ha annunciato di averlenella Striscia di Gaza, dove Israele ha bloccato l’ingresso degli aiuti umanitari dal 2 marzo. "Oggiconsegnato le ultime riserve alle cucine calde di Gaza, che resteranno senza cibo nei prossimi giorni", ha dichiarato il Wfp, lanciando un nuovosulla gravissima crisi umanitaria in corso.Intanto, secondo quanto riferito da Al Jazeera, almeno 15 persone sono rimaste uccise in attacchi aereisu due abitazioni a Khan Younis, nel sud della Striscia. In Cisgiordania, nella città di Salem, vicino Nablus, un ragazzo di 17 anni, Abdul Khaleq Jbour, è stato ucciso durante un’operazione militare israeliana, secondo l’agenzia palestinese Wafa.Sul fronte diplomatico, il capo del Mossad, David Barnea, è volato in Qatar per riprendere i negoziati sul rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas.

