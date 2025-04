Alla scoperta delle ville della Brianza Dal 3 all’11 maggio la nuova edizione

ville aperte in Brianza, sia in primavera, sia in autunno. Torna ville Aperte in Brianza: l’edizione di primavera si svolgerà dal 3 all’11 maggio, con apertura delle sole ville di delizia nelle province di Monza e Brianza, Como, Lecco e Milano; l’edizione d’autunno dal 20 al 5 ottobre, con tutti i beni storico-artistici dei partner della manifestazione.Le dimore e le ville che verranno aperte in provincia di Lecco sono Villa Monastero di Varenna con il suo giardino botanico, Villa Bordone La Rocchetta a Bosisio Parini, Villa Moriggia Castelfranchi a Calco, Villa Greppi di Bussero e Villa Mapelli Mozzi a Casatenovo, i giardini storici di Villa Bertarelli a Galbiate, Villa Vercelli a La Valletta Brianza, Villa De Ferrari Bagatti Valsecchi e Villa Calchi a Merate, Villa Sormani Marzorati Uva a Missaglia e Palazzo Bassi Brugnatelli a Robbiate. Ilgiorno.it - Alla scoperta delle ville della Brianza. Dal 3 all’11 maggio la nuova edizione Leggi su Ilgiorno.it aperte in, sia in primavera, sia in autunno. TornaAperte in: l’di primavera si svolgerà dal 3, con aperturasoledi delizia nelle province di Monza e, Como, Lecco e Milano; l’d’autunno dal 20 al 5 ottobre, con tutti i beni storico-artistici dei partnermanifestazione.Le dimore e leche verranno aperte in provincia di Lecco sono Villa Monastero di Varenna con il suo giardino botanico, Villa Bordone La Rocchetta a Bosisio Parini, Villa Moriggia Castelfranchi a Calco, Villa Greppi di Bussero e Villa Mapelli Mozzi a Casatenovo, i giardini storici di Villa Bertarelli a Galbiate, Villa Vercelli a La Valletta, Villa De Ferrari Bagatti Valsecchi e Villa Calchi a Merate, Villa Sormani Marzorati Uva a Missaglia e Palazzo Bassi Brugnatelli a Robbiate.

