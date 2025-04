Aleksandar Stankovic Inter riscatto e chance al Mondiale per Club Prima c’è un problema che andrebbe risolto

Il futuro di Aleksandar Stankovic è diventato un tema ricorrente negli ultimi giorni relativo al calciomercato Inter. Il centrocampista serbo classe 2005, figlio di Dejan, è stato girato in prestito dai nerazzurri al Lucerna in estate con opzione di riscatto e controriscatto. Il Club di Viale della Liberazione sembra intenzionato a esercitare l'opzione per il controriscatto in modo tale da poter mantenere il controllo sul ragazzo che tanto bene ha fatto quest'anno in Svizzera. Tuttavia, il giornalista Pasquale Guarro, solleva una problematica legata al suo inserimento nella rosa che dovrebbe partire per il Mondiale per Club negli USA.

