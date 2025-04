Al via corso salva lattanti per insegnare agli adulti la disostruzione pediatrica

Martedì 6 maggio il Centro di Formazione "Insieme", allineato all'International Training Center "Squicciarini Rescue" American Heart Association, terrà un corso gratuito di disostruzione pediatrica per lattanti (0-1 anno) e bambini (1-8 anni) a favore della cittadinanza di Cascina. L'iniziativa, in collaborazione con il Comune di Cascina, mira a fornire a genitori, zii, nonni, educatori, maestre, baby-sitter e tutte le figure che ruotano intorno ad un bambino, le competenze necessarie per affrontare le emergenze da soffocamento. Sogefarm Cascina srl, sponsor dell'evento, ha contribuito alla realizzazione del corso donando ad ogni partecipante il libro "Zerocento e oltre" scritto dai medici dell'ITC "Squicciarini Rescue", risorsa fondamentale per approfondire la tematica della disostruzione pediatrica e non solo.

Cosa riportano altre fonti

Arezzo, bambina di 9 anni salva nonna grazie a corso fatto a scuola - (Adnkronos) – Una bambina di 9 anni ha salvato la nonna dopo aver imparato le prime nozioni di pronto soccorso alla scuola elementare. La piccola protagonista della storia è Emma, che nel pomeriggio di mercoledì 23 aprile ad Arezzo, grazie al progetto "Asso" della Misericordia, ha chiamato il 112 seguendo le istruzioni degli operatori. Così […] L'articolo Arezzo, bambina di 9 anni salva nonna grazie a corso fatto a scuola proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Arezzo, bambina di 9 anni salva nonna grazie a corso fatto a scuola - (Adnkronos) – Una bambina di 9 anni ha salvato la nonna dopo aver imparato le prime nozioni di pronto soccorso alla scuola elementare. La piccola protagonista della storia è Emma, che nel pomeriggio di mercoledì 23 aprile ad Arezzo, grazie al progetto "Asso" della Misericordia, ha chiamato il 112 seguendo le istruzioni degli operatori. Così […] 🔗periodicodaily.com

Agenti della Locale in bicicletta. Prima il corso di mountainbike - Gli agenti della Polizia locale di Como si muoveranno per le vie del centro e sul lungolago in bicicletta questa estate, per rispondere con più rapidità alle richieste di aiuto da parte dei turisti. Visti i buoni risultati ottenuti l’anno scorso Palazzo Cernezzi ha deciso di replicare l’esperimento assegnando alla "pattuglia" di agenti-ciclisti una decina di mountain bike. Non solo, nei prossimi giorni i prescelti verranno inviati a seguire i corsi dell’Accademia italiana Pattuglia in Bicicletta, specializzata nell’addestramento di diversi Corpi di Polizia locale di tutta Italia e di diversi ... 🔗ilgiorno.it

