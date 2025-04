Al Maggio risuona Strauss Il tributo del maestro Soddy

Soddy, forte di uno strepitoso successo di pubblico e critica, regala al pubblico del Teatro del Maggio un concerto interamente dedicato a Richard Strauss. Stasera alle 20 sarà sul podio della sala Mehta per dirigere Walzerfolge n.1 e 2 da Der Rosenkavalier, la terza opera del musicista, il Concerto n.2 per corno e orchestra e infine Also sprach Zarathustra op. 30, il più famoso dei suoi poemi sinfonici, ispirato all'opera omonima di Friedrich Nietzsche."Il concerto – spiega Soddy - mi permette di dare un'idea dell'intero percorso artistico di un grande della musica del '900. Il programma è affascinante: Salome ed Elektra sono una finestra sul futuro e proseguono la sperimentazione avviata con i poemi sinfonici, in particolare con Also sprach Zarathustra, partitura 'spaziale' con cui il concerto si conclude.

