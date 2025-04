Ilrestodelcarlino.it - Al BBQ del Conero non si rinuncia: è un successo

La festa della Liberazione, dopo i cortei e le commemorazioni, nel capoluogo marchigiano è anche una festa danzante, grazie all’ormai storico BBQ del. Il suo inno fricchettone "Peace, Pork & Music" (pace, maiale e musica), in effetti, è perfettamente in linea con lo spirito libertario del 25 aprile. Persino quest’anno dove vige la parola sobrietà.Anche nell’anno del decennale, come in molte delle precedenti edizioni, la pioggia non ha fermato i festaioli, né ha avuto effetto l’invito governativo alla sobrietà per rispettare i cinque giorni di lutto nazionale per la morte del Papa. In migliaia si sono riversati nella tenuta della famiglia Moroder per lasciarsi estasiare dalla selezione musicale dei dj e dai decibel pompati dall’innovativo impianto audio (parola di dj non coinvolto nell’evento), inebriandosi con Rossoe birra, sazia dosi infine col maiale e il resto del cibo offerto dagli organizzatori, Moroder & Raval.