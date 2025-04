Aggressioni in ospedale Crescita allarmante I dati in soli tre mesi superati i casi del 2024

Un fenomeno che si fa sempre più preoccupante con un trend in crescita e ormai sotto l'attenzione di direzione ospedaliera, prefettura, forze dell'ordine a seguito di segnalazioni da parte dei sindacati, in particolare del Nursind, il sindacato degli infermieri, specialmente per gli episodi registrati al pronto soccorso e in psichiatria.

