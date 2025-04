Affari tuoi non va in onda oggi sabato 26 aprile perché Il motivo

Affari tuoi, oggi sabato 26 aprile 2025, non va in onda. Scopriamo insieme perché il game show di Rai1, condotto da Stefano De Martino, ha subito uno stop e cosa sarà trasmesso al suo posto.Affari tuoi, perché non va in onda oggi 26 aprile 2025Ancora uno stop per Affari tuoi. Nonostante gli ascolti record registrati da quando è arrivato Stefano De Martino alla conduzione del programma, il quiz game non verrà trasmesso nella giornata di oggi. In questo mese di aprile, a causa delle festività di Pasqua, si sono avute delle modifiche ai palinsesti. In particolare la notizia della morte di Papa Francesco, avvenuta a Pasquetta, ha portato diversi spostamenti di programmi sull’emittente pubblica.sabato 26 aprile, l’emittente pubblica ha deciso di dedicare speciali, con una diretta a partire dalle ore 10, ai funerali di Papa Francesco. Superguidatv.it - Affari tuoi non va in onda oggi, sabato 26 aprile, perché? Il motivo Leggi su Superguidatv.it 262025, non va in. Scopriamo insiemeil game show di Rai1, condotto da Stefano De Martino, ha subito uno stop e cosa sarà trasmesso al suo posto.non va in262025Ancora uno stop per. Nonostante gli ascolti record registrati da quando è arrivato Stefano De Martino alla conduzione del programma, il quiz game non verrà trasmesso nella giornata di. In questo mese di, a causa delle festività di Pasqua, si sono avute delle modifiche ai palinsesti. In particolare la notizia della morte di Papa Francesco, avvenuta a Pasquetta, ha portato diversi spostamenti di programmi sull’emittente pubblica.26, l’emittente pubblica ha deciso di dedicare speciali, con una diretta a partire dalle ore 10, ai funerali di Papa Francesco.

Cosa riportano altre fonti

“Affari Tuoi”, la decisione della Rai su Stefano: cosa succede - News Tv. Stefano De Martino continua a essere al centro dei piani strategici della Rai. Dopo una stagione di grandi risultati con Affari Tuoi, il game show dell’access prime time di Rai 1, il conduttore è pronto ad una nuova sfida. Viale Mazzini potrebbe mettere in campo una mossa inedita, mai concessa neanche ai grandi del passato, come Amadeus. Cosa sta per succedere? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Amici”, stasera la quarta puntata: un’eliminazione choc, spoiler Leggi anche: Tv in lutto, addio all’amato volto della famosa serie La Rai punta tutto su Stefano De Martino La ... 🔗tvzap.it

“Affari tuoi”, la figlia di Lucia sconvolta: la sua reazione spiazza i telespettatori - News Tv. “Affari tuoi” ieri. Nella puntata di ieri del noto programma televisivo, la concorrente Lucia, proveniente dal Friuli Venezia Giulia, ha vissuto un’esperienza molto intensa e purtroppo sfortunata. Accompagnata dalla figlia, Lucia ha affrontato il gioco con grande speranza, ma alla fine è tornata a casa senza alcuna vincita. A spiazzare il pubblico è stata la reazione della figlia. (Continua…) Leggi anche: “Affari tuoi”, alta tensione in puntata tra marito e moglie: cos’è successo Leggi anche: “Affari tuoi”, Stefano ci ricasca: il gesto alle spalle dei concorrenti “Affari ... 🔗tvzap.it

Stefano ad Affari Tuoi cede all’offerta finale: “Penso ai figli”, ma nel suo pacco c’erano 100mila euro - Lieto fine dal sapore amaro per Stefano ad Affari Tuoi. Il vigile della Toscana ha ceduto all'offerta del dottore sul finale: ha accettato 35mila euro pensando ai figli, ma in gioco c'erano ancora 100mila euro. Ed erano proprio nel suo pacco.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Affari Tuoi, salta la puntata di stasera: De Martino rimpiazzato (ancora) da Vespa. Perché; Affari Tuoi non va in onda stasera, martedì 22 aprile 2025: quando torna Stefano De Martino?; Affari Tuoi, stasera non va in onda il programma di Stefano De Martino: il motivo e cosa ci sarà al suo posto; Affari tuoi stasera non va in onda: quando torna in tv e cosa cambia nei giorni di Pasqua. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Affari tuoi non va in onda oggi, sabato 26 aprile, perché? Il motivo - Affari tuoi oggi, 26 aprile 2025, si ferma e non va in onda, perché? Il motivo dello stop della Rai e cosa va al suo posto ... 🔗superguidatv.it

Affari Tuoi, salta la puntata di stasera: De Martino rimpiazzato (ancora) da Vespa. Perché - Affari Tuoi non va in onda stasera, sabato 26 aprile. De Martino sarà sostituito da Bruno Vespa alla guida di uno speciale Porta a Porta. 🔗libero.it

Affari Tuoi, stasera non va in onda il programma di Stefano De Martino: il motivo e cosa ci sarà al suo posto - Stop ad Affari Tuoi. Stasera in tv, venerdì 18 aprile 2025, il fortunatissimo programma condotto da Stefano De Martino non andrà in onda su Rai 1. L'annuncio è stato dato ... 🔗msn.com