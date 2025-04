Lanazione.it - Adolescenti protagonisti. I colori di 400 ragazzi senesi per il saluto a Papa Francesco

Giovani, tanti giovani sono partiti anche dalle due diocesi in provincia di Siena alla volta di Roma per i funerali di. Circa 400e ragazze in pullman hanno raggiunto la Capitale per partecipare al Giubileo a loro dedicato e per rendere omaggio ascomparso nel giorno del Lunedì dell’Angelo. Ad aspettarli in Piazza San Pietro ci sarà il cardinale Augusto Paolo Lojudice che trascorrerà con i suoiqueste ore così importanti per il futuro della Chiesa cattolica nel mondo. Quello del cardinale è un segnale forte, lo stare con i giovani per vivere con loro queste giornate intense.Ogni adolescente riceverà un kit del Giubileo con sacca, t-shirt, cappello, borraccia, rosario, bandana e bracciale. Sarà un’esperienza davvero speciale che si lega a doppio filo con i funerali del Santo Padre che si svolgeranno stamani.